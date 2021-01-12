Людмила Суслина трудится в медицине 36 лет, из них более 20 – в поликлинике Куйбышевского НПЗ. Здесь она каждый день оберегает здоровье заводчан, но победу в областной акции «Благородство» ей присудили не только за это. Поступок Людмилы Владимировны вышел за рамки «должностных обязанностей» - несколько лет назад она, рискуя собственной жизнью, бросилась в горящую квартиру на спасение своей соседки. Вытащив женщину, опытный медик с помощью искусственного дыхания привела ее в сознание до приезда скорой помощи. Смелость и самоотверженность Людмилы Суслиной позволили спасти человека, но об этом подвиге так никто бы и не узнал, не напиши о нем сестра героини. Наталья решила, что Людмила достойна стать победителем акции Самарского областного союза журналистов «Благородство». Общественный совет акции решил так же, присудив Людмиле Суслиной победу в номинации «Спасение».Сама Людмила Владимировна выдающимся свой поступок не считает, ведь служению людям посвящена вся ее жизнь. Старшая медсестра заводской поликлиники – почетный донор России, безвозмездно сдавшая кровь, в том числе для прямого переливания в экстренных случаях, более 40 раз.