Коллектив Куйбышевского НПЗ умеет создавать не только высококачественное топливо, но и новогоднее настроение по самому высшему разряду. В подтверждение этого глава Самары Елена Лапушкина вручила заводчанам диплом победителя конкурса на лучшее украшение территории среди предприятий и организаций. Причем, нефтепереработчики позаботились и о заводской аллее, и о родном Куйбышевском районе. Сделали это со вкусом и большим желанием порадовать горожан – чтобы во время новогодних каникул было светло не только на душе, но и на улицах - от праздничной иллюминации. Елки еще сияют огнями, а заводчане уже обсуждают идеи убранства на следующую зиму. Поживем – увидим!