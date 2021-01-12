Коммунальные службы Самары в усиленном режиме активно борются с последствиями снегопада, который обрушился на регион в прошлые выходные, 9-10 января. В течение последних двух дней на улицах города трудились 418 рабочих и 571 единица спецтехники.- Только за последние сутки утилизировано более 12,6 тысячи тонн снежных накоплений – в текущем сезоне это наиболее существенный объем. Всего же с начала сезона из города вывезено почти 250 тысяч тонн, что превышает показатель за аналогичный период прошлого года более чем в 2,5 раза, отметили в администрации Самары.Несмотря на то, что в работах задействованы все муниципальные предприятия отрасли, обслуживающие, в том числе, общественные пространства – это МП «Спецремстройзеленхоз», МП «Самарская набережная», МАУ «Парки Самары», а также МП «Благоустройство», которое занимается расчисткой всех городских улиц, большинство претензий имеется к управляющим компаниям, которые обязаны заниматься расчисткой придомовых территорий и проездов.- На данный момент собрана информация по УК, которые не справились с поставленной задачей. Дела переданы в органы прокуратуры, - рассказали чиновники.Следует отметить, что одна из главных причин, почему снег не убирают достаточно эффективно – это припаркованный личный транспорт жителей города. Власти города отмечают, что именно сознательность граждан способствует качественной расчистки территорий.- Мы настоятельно просим убрать свои автомобили с обочин дорог и придомовых территорий на время работы спецтехники обслуживающих организаций, - попросили городские власти.