Губернатор Самарской области навестил пациентов Самарской областной детской инфекционной больницы и обсудил с сотрудниками медучреждения дальнейшие планы по строительству нового корпуса.В 2020 году больница стала одним из основных центров по лечению коронавируса. Именно здесь проходят лечение дети с самыми разными вирусными заболеваниями.- Нередко коронавирусом болеют целыми семьями, поэтому в нашей больнице проходят лечение не только дети, но и взрослые пациенты. Некоторых врачи вытаскивают буквально с «того света», - говорит главный врач детской инфекционной больницы Сергей Китайчик.Дети и родители, которые болеют коронавирусом, находятся в отдельном боксе, а вход в каждую такую палату организован с улицы. Как отметил главврач, именно благодаря сделанному к Чемпионату мира ремонту и дооборудованию боксов, больница была готова к приему больных коронавирусом.Как стало известно, при поддержке губернатора, обновление главной детской «инфекционки» Самарской области в этом году продолжиться. Планируется построить новый корпус на 100 мест. Дмитрий Азаров поставил задачу региональному минстрою как можно быстрее провести все подготовительные работы и приступить непосредственно к возведению нового здания.- Очень важно, чтобы мы справлялись опережающими темпами, и строителей подгоняли, чтобы работали быстрее. Задача - к середине следующего года объект закончить,- подчеркнул Губернатор и поручил заместителю министра строительства лично курировать объект