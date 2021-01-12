В Самарской области депутат Сергей Д. стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. По версии следствия, в то время, когда мужчина работал в Красноярском дорожно-эксплуатационном управлении, он сумел трудоустроить туда свою супругу, мать и даже невестку. Интрига заключается в том, что никто из них предположительно не работал, а зарплата им, между тем, выплачивалась исправно.- По нашим данным, мать и невестка подозреваемого не работали вовсе, его супруга появлялась на рабочем месте лишь время от времени, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» собственный источник в правоохранительных органах. – В итоге с 2014 по 2019 гг они незаконно получили 719,8 тысяч рублей, деньги получили и потратили подозреваемый и его жена.Нарушение выявили сотрудники УФСБ России по Самарской области, материалы передали в полицию, где в отношении Сергея Д. в декабре 2019 года возбудили уголовное дело по статье «мошенничество», в марте 2020-го к нему добавили еще 7 эпизодов. Потерпевшим признали ГКП «АСАДО».Расследование шло довольно бодро, но недавно застопорилось, так как выяснилось, что подозреваемый на момент совершения преступления был депутатом. После этого в ноябре 2020 года дело пришлось передать в региональный Следственный комитет, который занимается так называемыми спецсубъектами. Как долго теперь продлится расследование, пока не ясно.По данным собственных источников \\"КП-Самара\\", не так давно Сергей Д. сложил с себя депутатские полномочия.