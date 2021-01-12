Конкурс фигур из снега и льда проводится каждую зиму во всех исправительных учреждениях Самарской области. Традиционно осужденные лепят из снега символы нового года по восточному календарю, а также проявляют фантазию и создают из снега различных сказочных персонажей.- 2021 год по восточному календарю считается годом быка. Но, помимо животных, заключенные лепят различных персонажей сказок и мультфильмов, строят замки и снежные города. Конечно же, не обходится без главных героев Нового года – Деда Мороза и Снегурочки, рассказали в УФСИН России по Самарской области.В этом году на территориях исправительных колоний появились фигуры из мультфильма про Машу и Медведя, веселых хоккеистов из советского мультика, новогодние ёлки из снега, но и, конечно же, символа 2021 года – быка.- В настоящее время уже подведены итоги конкурса на лучшую снежную фигуру. Авторитетное жюри признали лучшей работу осужденного из исправительной колонии №26, на втором месте – ИК №29, а «бронзу» отдали ИК №15, - рассказали в ведомстве.Победители будут поощрены правами начальников исправительных учреждений.