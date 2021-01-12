Вечером 12 января Самара снова встала в десятибалльных пробках. Снегоуборочная техника только-только справилась с последствиями снегопадов выходных дней, немного расчистив проезжую часть, как вечером после сильного похолодания снова пошел снег. Этого хватило. Автомобили встали в десятибалльных пробках. Прямо сейчас на карте отмечено больше 10 аварий, которые затрудняют движение по крупнейшим магистралям.Авария в правом ряду около Постникова Оврага, на пересечение проспекта Масленникова и Московского шоссе, несколько ДТП произошло около самолета.- Зимой у меня каждый раз появляется желание оставить машину дома. Но потом я вспоминаю, как холодно на остановке, и предпочитаю все же греться, хоть и в пробке, - рассказывает самарский водитель Вячеслав.Напомним, что синоптики этой ночью обещают похолодание до -33 градусов. Такде днем 13 января будет снег и изморось, а 14 января обещают сильный снег и метель.