На территории Самарской областной клинической больницы имени Середавина возводят новый модульный ковидный госпиталь. Строители приступили к выполнению земляных работ под основание фундамента.Новый модульный госпиталь в больнице Середавина будет представлять собой отдельно стоящее одноэтажное здание, в состав которого будут входить два шлюзовых блока распределения больных «чистой» и «грязной» зоны, приемно-диагностический блок, включающий в себя кабинеты КТ, ЭКГ, УЗИ, лабораторию, а также 3 кабинета приема пациентов с разделением по степени тяжести. Здесь же разместятся коечный блок на 61 койку и реанимационное отделение на 10 коек.- В этом здании будет производиться сортировка пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Также в ковид-госпитале будут проводиться диагностические обследования, в том числе КТ, лабораторные исследования, осмотры пациентов, - рассказала заместитель главного врача по медицинской части по профилю анестезиология и реаниматология Самарской областной клинической больницы им. Середавина Галина Черногаева.Модульный госпиталь поможет разгрузить больницу на этапе сортировки пациентов, так как в нем будет организована также противошоковая палата и реанимационное отделение. Подобный корпус будет построен также на территории Тольяттинской городской клинической больницы №5. Планируется, что новые корпуса больниц начнут работу уже летом 2021 года.