В Самарской области стартовал второй этап вакцинации от COVID-19. В первую волну вакцину Гам-КОВИД-Вак получили около 6000 человек, вторым компонентом препарата вакцинация должна проводиться через 3 недели. Это необходимо для того, чтобы сформировался иммунитет.- Для вакцинации населения от COVID-19 в регион уже поступило более 11 тысяч доз вакцины, включая 700 доз ЭпиВакКорона. В том числе, 4500 доз Гам-КОВИД-Вак в область привезли 11 января, - рассказали в правительстве Самарской области.Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил проработать возможность поставки очередных партий вакцин от коронавируса в кратчайшие сроки. В настоящее время в регионе продолжают в первую очередь прививать медработников, учителей, соцработников. Жители Самары начали задавать вопросы чиновникам о сроках массовой вакцинации населения.- Понятно, что мы в первую очередь рассчитываем на снижение заболеваемости при условии вакцинации населения. Регулярные поставки позволят расширить категории населения, которые смогут привиться от коронавируса, - сказал губернатор Дмитрий Азаров.Как рассказали врачи медучреждений, где делают прививки от коронавируса в Самаре, на данном этапе проводится вакцинация представителей групп риска вторым компонентом вакцины. Медработники утверждают, что никаких побочных моментов, связанных с прививкой, не отмечается.Отметим, что вакцинация от коронавируса проводится на добровольной и бесплатной основе. За время новогодних каникул в Самарской области прививку от коронавируса получили еще более 3700 человек. Чтобы получить информацию о вакцине и задать интересующие вопросы, необходимо обратиться в свою поликлинику.