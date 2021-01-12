Следственным отделом по Самарской области возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ «получение взятки» в отношении начальника отделения государственной инспекции безопасности дорожного движения Отделения МВД России по Пестравскому району Самарской области.По версии следствия, подозреваемый в ноябре прошлого года получил в своем служебном кабинете часть взятки в размере 60 тысяч рублей за общее покровительство и беспрепятственный проезд грузового автомобильного транспорта по территории Пестравского района.В конце декабря, начальник отделения государственной инспекции безопасности дорожного движения получил вторую часть взятки от гражданина в размере 120 тысяч рублей. Полицейского задержали, сейчас расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства происшествия.В ГУ МВД по Самарской области проводят служебную проверку по факту получения взятки должностным лицом. Если вина сотрудника будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам и понесет наказание в соответствии с законодательством, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.