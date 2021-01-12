В правительстве Самарской области рассказали о проведении учебных занятий в школах Самарской области в период морозов. Стоит отметить, что решение об отмене уроков принимается директором на основании прогноза погоды, а также тенденций к изменениям температуры атмосферного воздуха.Нормативы по морозам, при которых могут быть отменены занятия:ниже -25°С - для обучающихся с 1 по 4 классов;ниже -27°С - с 1 по 8 классы;ниже -30°С - с 1 по 11 классы.В случае, если директор школы примет решение об отмене очных занятий в период морозов в Самарской области, то образовательное учреждение должно организовать дистанционное обучение для школьников.Стоит отметить, что занятия могут быть отменены лишь для учащихся, в то время как общеобразовательная организация будет работать в штатном режиме. Это касается и детей, которые в день отмены занятий придут в школу. Для них будут организовано проведение уроков, а также сохранен режим питания.