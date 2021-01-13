Во вторник, 12 января, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в режиме ВКС провел совещание с профсоюзными организациями лечебных учреждений региона, на котором обсудили важные вопросы оплаты и охраны труда врачей.- Важно знать реальное положение дел на местах. Только сами врачи могут дать оценку ситуации в коллективах, а также поднимают важные и животрепещущие вопросы для всего медицинского сообщества, - отметил глава региона.Больницы Самарской области в настоящее время насчитывают более 250 тысяч работников. Ранее правительству и врачам удалось достигнуть понимания и внести определенные коррективы в определение методики расчета оплаты труда тех, кто работает в «красной зоне» с больными коронавирусом. Благодаря инициативе губернатора было направлено обращение в Правительство РФ, что позволило получить дополнительные средства из федерального бюджета на выплаты медработникам.В начале прошлого года от самарских медиков поступали сотни обращений по поводу невыплаты пособий врачам ковидных госпиталей. Однако благодаря подключению к диалогу профсоюзов, удалось наладить работу и эффективно решать возникающие проблемы.- Все мы понимаем, какая нагрузка сегодня выпадает на медработников – в равной степени на врачей, медсестер, санитаров. Я считаю, что мы еще многое обязаны сделать в интересах медработников, - сказал Дмитрий Азаров.На совещании также был поднят важный вопрос о том, что не все специалисты, которые работают с коронавирусными пациентами имеют право на федеральные выплаты. В частности речь шла о старших врачах скорой медицинской помощи, которые также осуществляют диспетчеризацию в операционных залах. Помимо них выплаты не получают и работники по обслуживанию коммуникаций, медицинской и оргтехники, которые тоже периодически работают в «красной зоне».- Эти вопросы уже прорабатываются. Есть два решения - стимулирование указанных работников за счет средств системы обязательного медицинского страхования и обращение в Министерство труда России о включении этих специалистов в категории, которые также могут претендовать на получение социальных выплат. Соответствующие письма направлены, - отметил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.Дмитрий Азаров поручил министру проработать вопрос более детально до конца недели. В ходе совещания был рассмотрен и ряд других инициатив. По результатам их обсуждения Губернатор Самарской области дал поручения профильным ведомствам о включении предложений медицинских работников в перспективные планы работы.