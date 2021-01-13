Губернатор Самарской области поздравил жителей региона со знаменательным праздником. 13 января отмечается День Самарской губернии. В этом году наша область отмечает юбилей – 170 лет со дня основания.- Наш край уникален. За 170 лет из сугубо аграрной территории область превратилась в один из ведущих промышленных, логистических, научных, культурных центров страны. Дважды за эти годы губерния приобретала столичный статус и всегда оставалась опорным регионом державы. Неоднократно именно здесь происходили события, которые оказывали решающее влияние на жизнь Поволжья и всей России, - сказал губернатор Дмитрий Азаров.Глава региона отметил также, что Самара является космическим городом. Именно на ракете самарских конструкторов впервые отправился в полет великий космонавт Юрий Гагарин. А в настоящее время 80% пилотируемых пусков осуществляются на ракетах самарского производства.В своем обращении губернатор отметил, что Самарская область на данный момент занимает ведущие позиции по выполнению нацпроектов, инициированных президентом Владимиром Путиным.- Именно так, сплоченно, объединив усилия, мы можем достичь самых смелых высот, обеспечить достойное качество жизни в городах и селах и процветание любимой губернии. Мы не раз доказывали, что невыполнимых задач для нас нет. Побеждать – это по-самарски! – подчеркнул Дмитрий Азаров.Губернатор поблагодарил земляков за поддержку, добросердечие и трудолюбие и пожелал самарцам крепкого здоровья, счастья, мира, добра, благополучия и успехов во всех делах и начинаниях.