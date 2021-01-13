Жительница Тольятти не хотела идти на работу 1 января, поэтому придумала нападение на себя. Рано утром, женщина пришла в отдел полиции по Автозаводскому району города Тольятти и сообщила, что на нее напали двое неизвестных мужчин и попытались отобрать сумку.Полицейские осмотрели место происшествия и изъяли видеозаписи с камер наружного наблюдения. Женщину заранее предупредили об ответственности за дачу заведомо ложных показаний.- При просмотре видеозаписи выяснилось, что никакого нападения на потерпевшую совершено не было. Вскоре женщина призналась, что историю с сумкой она придумала, чтобы не выходить на работу 1 января, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.Сотрудники правоохранительных органов возбудили в отношении ранее судимой женщины уголовное дело по части 1 статьи 306 УК РФ «заведомо ложный донос». В настоящее время полицейские устанавливают все детали произошедшего.