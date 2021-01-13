В Самаре продолжают следить за соблюдением масочного режима в общественных местах. Рейды в общественном транспорте, совместно с сотрудниками полиции продолжаются с октября прошлого года и ежедневно находятся яростные противники масочного режима.- С начала октября из общественного транспорта в Самаре было высажено 10 791 пассажиров, которые пренебрегали ношению защитной маски. Из них почти 9,5 тысяч человек не попали даже на платформу станций самарского метрополитена. На сегодня уже составлено 155 административных протоколов на «антимасочников», - рассказали в администрации городского округа Самара.Напомним, что административный протокол за нарушение масочного режима составляется на месте, а потом материалы дела передаются в суд, где принимается решение о наказании. За первое нарушение предусмотрен штраф в размере до 30 тысяч рублей.