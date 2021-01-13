Руководитель фракции \\"ЕДИНАЯ РОССИЯ\\" в Губернской Думе Александр Живайкин поздравил жителей региона с Днем Самарской губернии. Он отметил, что нашему региону есть, чем гордиться: Самара становилась и хлебной, и космической столицей, в истории края есть много замечательных страниц. Самарцы прославляли родину в труде, науке и спорте, именно из муки нашего края подавались булочки к королевскому столу Великобритании, у нас построили корабль, на котором полетел в космос Юрий Гагарин.- Все это стало возможным благодаря таланту и усилиям сотен тысяч людей: учёных, конструкторов, инженеров, рабочих, военнослужащих. Много славных имен, много великих достижений. И сегодня Самарская область сохраняет свои лидерские позиции: как крупный промышленный и нефтехимический центр, космическая столица России, крупнейший центр судебной власти в Поволжье, мощный транспортный узел, регион с деловой и туристической привлекательностью, - говорит Александр Живайкин.Он пожелал губернии мира и процветания, а самарцам - любить Родину и гордиться ею.