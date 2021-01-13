В ночь на 13 января в селе Тамбовка Большеглушицкого района Самарской области произошел пожар в жилом доме. По данным регионального МЧС, горел частный дом и надворные постройки на площади 50 квадратных метров.- В результате пожара погибли три человека – женщина 1950 года рождения, её сын 1988 года рождения и сожительница сына 1985 года рождения, - сообщили в СК по Самарской области.По факту данного происшествия Большеглушицким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начата доследственная проверка.- По предварительной версии пожар произошел из-за перегрева печи. Назначены пожаро-техническая и судебно – медицинские экспертизы, - сообщили следователи.По результатам проведения всех проверок будет принято процессуальное решение.