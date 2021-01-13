Самарская область отмечает юбилей – 170 лет со дня образования. Глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Макшарипович Калиматов поздравляет всех жителей Самарской области с праздником.- Самарская область является ведущей территорией Поволжья. К сегодняшнему юбилею она стала многонациональным регионом с богатой культурой, уникальной природой и богатствами, а также в Самаре сосредоточены важнейшие образовательные учреждения России. Самара признана городом боевой и трудовой славы, а также космической столицей РФ, - сказал глава Ингушетии Калиматов Махмуд-Али Макшарипович.Глава региона поделился своими воспоминаниями о Самарской области. Махмуд-Али Калиматов рассказал, что именно в Самаре прошли лучшие годы его жизни, и глава Ингушетии гордится тем, что может называть себя самарцем.- Я учился в Госуниверситете в Самаре и хочу сейчас передать большой привет своим преподавателям. Я люблю этот край и желаю дальнейшего процветания и благополучия вашему региону, - поздравил глава Ингушетии самарцев.