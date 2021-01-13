Полицейские Сызранского района Самарской области получили сообщение, что в 800 метрах от села Камышевка Шигонского района обнаружена вырубка хвойного леса. На место была направлена следственно-оперативная группа.- При осмотре места происшествия были обнаружены пеньки срубленных деревьев и часть спиленных стволов, которые предполагаемый злоумышленник не успел вывезти, - сообщили полицейские.Полицейские выяснили, что к незаконной вырубке 94 сосен может быть причастен местный 37-летний предприниматель. Вскоре было установлено, что подозреваемый осуществлял преступные действия с июня по сентябрь 2020 года. У задержанного изъяли оставшиеся части не переработанной древесины.- Злоумышленник причинил ущерб администрации Шигонского района на сумму более 5,5 миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе МВД.В отношении предпринимателя было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ «незаконная вырубка лесных насаждений». По данной статье преступнику может грозить до семи лет лишения свободы. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.