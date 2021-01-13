Родители ребенка из Отрадного часто злоупотребляли алкоголем и совсем не занимались воспитанием своей дочери. Тревогу забили врачи, когда ребенка госпитализировали в больницу в истощенном состоянии.- Родители девочки злоупотребляли алкогольными напитками, не обеспечивали ее надлежащим питанием, не создали условий для ее полноценного отдыха, а также не принимали мер к своевременному получению несовершеннолетней медицинской помощи, - рассказали в прокуратуре Самарской области.Собранные доказательства были достаточными, чтобы завести уголовные дела на безответственных родителей ребенка. Уголовные дела по статье 156 УК РФ «ненадлежащего исполнения родителями обязанностей по воспитанию детей» были переданы в суд для рассмотрения по существу. Не исключено, что также будет утверждено обвинение в адрес директора школы, которая вовремя не заметила, что с состоянием девочки что-то не так.