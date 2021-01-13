1 января в больнице имени Семашко в Самаре умер 37-летний Александр И. Мужчина попал к медикам из квартиры дома в поселке Прибрежном с тяжелыми травмами головы. Врачи боролись за его жизнь всю ночь с 31 декабря на 1 января, но спасти пациента не смогли.Вскоре полицейские смогли выяснить, при каких обстоятельствах пострадал погибший. После этого был задержан подозреваемый – 24-летний Руслан Н.По предварительным данным, Новый год молодой человек начал отмечать около 10 утра 31 декабря. Сначала с другом они выпили пол-литра коньяка, а потом пошли к друзьям в соседний дом. Там за столом уже сидела компания. Всего в застолье участвовали 5 человек, в какой-то момент Руслан и Александр сцепились. Руслан утверждает, что это Александр беспричинно первым начал его оскорблять, а потом еще и начал махать кулаками. После этого Руслан ударил Александра так, что тот упал, и начал бить соперника руками и ногами по голове. После этого ушел отмечать Новый год к своей сожительнице.- Следствие обратилось в суд с ходатайством об аресте подозреваемого, мотивировав это тем, что он может скрыться, совершить новое преступление или повлиять на свидетелей, с которыми живет в одном населенном пункте. Мы это ходатайство поддержали, - рассказала корреспонденту «КП-Самара» старший помощник прокурора Красноглинского района Яна Кудряшова.Руслана Н. суд арестовал на два месяца. Пока свою вину он признает частично и утверждает, что не хотел никого убивать. Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».