Стала известна обновленная статистика по коронавирусу в Самарской области на 13 января 2021 года. За минувшие сутки в регионе обнаружили 279 новых заболевших коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных в регионе достигло 35 159 человек.Из общего числа всех заболевших в Самарской области выздоровели 32 324 пациента, в том числе 276 человек за последние сутки.За прошедший день в регионе зарегистрировали 11 случаев летального исхода среди пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус. Всего с начала пандемии в Самаре умерло 724 человека.