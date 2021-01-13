В день празднования юбилея со дня основания Самарской губернии в самарском областном историко-краеведческом музее им. П. В. Алабина состоялось открытие выставки «Высочайше повелено: образовать губернию». На открытии был губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.- Я хочу поздравить всех, кто бережно хранит традиции, сохраняет историю и культуру, - поздравил глава региона с открытием выставки и днем рождения губернии.Также губернатор обратился к юным жителям нашего региона – новому поколению.- Надеюсь, что чем больше вы будете узнавать о родной земле, о родном крае, тем больше вы в него будете влюбляться. Невозможно же любить то, чего не знаешь. И чем больше узнаешь, тем больше ценишь. Вот точно это про нашу самарскую землю,- обратился Дмитрий Азаров к ребятам, присутствующим на выставке.Губернатор поблагодарил организаторов выставки за уникальный подбор архивных документов по истории Самарской губернии и выразил надежду, что уникальные фонды привлекут внимание многих. Отдельное спасибо он выразил историкам и археологам за то, что они смогли сохранить наследие нашего родного края.