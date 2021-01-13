В ушедшем 2020-м году самарцы чаще искали работу, при этом также возросло количество вакансий, выяснили эксперты «Авито Работа».Активность соискателей в прошедшем году возросла на 29% по сравнению с 2019-м годом. Однако, эксперты отмечают, что это не означает рост количества ищущих работу на такой же процент. Реально их меньше, поскольку многие люди выходят на рынок труда по несколько раз за год.Чаще всего работу ищут в таких направлениях как строительство, производство, продажи, транспорт и логистика. Популярно такое направление как «Работа без опыта, студенты».Выросло и количество вакансий. В Самаре рост составил 31%. В целом по стране наибольший рост отмечен в Москве, где 43%, наименьший – в Сочи, где 9%.Средняя зарплата, которую предлагают в Самаре, составляет 30 тыс. рублей, и по сравнению с 2019-м годом она не изменилась. Меньше всего предлагают в Оренбурге – 26 тыс. рублей. Наибольшая динамика роста зафиксирована в Тольятти и Саратове, где готовы предложить в среднем 30 тыс. рублей – рост на 20%. Наибольшую зарплату предлагают в Москве – 55 тыс. рублей.В исследовании указана медианная зарплата. Это та сумма, которую работник получает на руки, с учетом выплаты подоходного налога.