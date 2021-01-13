В Самарской области продолжают действовать ограничения, связанные с пандемией коронавируса. По данным на конец декабря прошлого года, со времени введения масочного режима и прочих требований безопасности в регионе составлено более 13,6 тысяч административных протоколов на тех, кто игнорировал меры безопасности и нарушал пункты постановления губернатора Дмитрия Азарова.304 протокола из общего числа написали на родителей, чьих детей поймали на нарушении масочного режима, прогулках в торговых центрах без сопровождения взрослых и прочих «шалостях».Напомним, в регионе до сих пор действует ряд ограничений: в частности, маски обязательно носить в общественном транспорте, торговых точках и прочих местах массового скопления народа. Людям в возрасте 65+ рекомендовано не выходить из дома без лишней необходимости, а работодателям – по возможности перевести сотрудников на удаленный режим работы.