В октябре прошлого года в полицию обратился житель Сызрани, который утверждал, что с его карты были списаны денежные средства. Как выяснилось, мужчина потерял карту около одного из местных магазинов, а чуть позже получил уведомление, что с его счета было списано более 5 тысяч рублей. Потерпевший заблокировал карту и обратился за помощью в полицию.- В ходе проведенных мероприятий было установлено, что банковскую карту подобрал местный житель 1988 года рождения. Искать настоящего владельца карты он не стал, а решил оплатить ей свои покупки, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.Вскоре злоумышленник был задержан, он рассказал, что тратил чужие деньг на алкоголь, продукты и одежду в нескольких магазинах Сызрани. В настоящее время преступнику было предъявлено обвинение по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Ранее судимому за совершение имущественных преступлений может грозить лишение свободы на срок до шести лет.