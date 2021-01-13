За прошедшие сутки в Тольятти выявили 91 новый случай заражения коронавирусом. Это наибольший показатель в Самарской области, говорится в сообщении регионального оперштаба.Помимо Тольятти больше всего в регионе новых случаев выявлено в Самаре (87) и в Сызрани (14). Всего за сутки в области 279 новых случаев. На протяжении недели снижается прирост заразившихся, регулярно фиксируется менее трехсот случаев за сутки.Среди пациентов с ОРВИ и пневмонией выявлено 246 заболевших, при профосмотрах коронавирус нашли у 33-х человек.За сутки умерло 11 человек. Среди них пять женщин в возрасте от 58-ми до 90 лет, а также шестеро мужчин от 45-ти до 83-х лет. Большинство из них имели сопутствующие заболевания.Всего коронавирусом в Самарской области с начала пандемии заразились 35 159 человек, из них вылечились 32 324, умерли 724 заразившихся.