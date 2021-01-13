В Самаре около Струковского парка на пересечении улиц Куйбышева и Красноармейской произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Об этом «КП-Самара» сообщили очевидцы.Столкнулись две иномарки «Опель» и «Сузуки», прямо на середине перекрестка, тем самым, по рассказу очевидцев, перекрыв движение в обе стороны, из-за чего образовался затор.Как рассказали «КП-Самара» в ГУ МВД России по Самарской области, по предварительной версии, аварии произошла из-за того, что один автомобиль не предоставил другому приоритетное право проезда. При этом пострадавших не было, машины серьезных повреждений не получили.В соцсетях сообщалось еще о нескольких авариях, из-за которых образовывались заторы. Так, неподалеку от ТЦ «Журавель» легковушка с символикой такси столкнулась с грузовиком, на Ракитовском шоссе водители объезжают аварию с легковыми автомобилями.Ближе к концу рабочего дня дороги в Самаре загружены, по последним данным, Яндекс.Пробки оценивает заторы в 7 баллов.