Желтый уровень опасности объявлен в Самарской области из-за сложных погодных условий. Об этом сообщают в региональном МЧС.В четверг, 14 января, ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с, сильный снег и метель с видимостью до 500 метров. На дороге возможно образование снежных заносов.При подобных условиях рекомендуется не выходить на улицу без особой необходимости, по возможности не выезжать на автомобиле и парковать их вдали от деревьев, столбов и неустойчивых конструкций.Кроме того, ожидается холодная погода. Днем в четверг будет от -9 до -14 градусов, ночью местами по области температура понизится до -24.