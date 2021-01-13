Спецназ Центрального военного округа провел учения в Самарской области в условиях аномального мороза. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦВО.Лучшие военнослужащие спецназа выполнили боевые стрельбы из спаренных пулеметов на бронеавтомобилях «Тигр», сдали нормативы по вождению боевых машин и совершили марш по пересеченной местности.На полигоне были развернуты пункты обогрева, где спецназовцы получали чай, сокосодержащие напитки, а также хлеб, лук и сало.В последние дни в Самарской области стоит морозная погода, температура воздуха местами опускалась ниже -32 градусов. В ближайшие сутки ожидается до -24 градусов.