В Поисково-спасательной службе региона рассказали о главных опасностях, которые могут привести самарцев к гибели в холодное время ода. Как рассказали спасатели журналисту «КП-Самара», самая страшная опасность связана с выходом на тонкий лед – ежегодно несколько человек гибнут на водоемах, не рассчитав безопасность переправы.Как объяснили самарские спасатели, виной тому не только беспечность горожан, но изменения климата, которые привели к переменам в характере льда.- Мы каждый год измеряем толщину льда в фарватере реки и видим, как она меняется. Если в 2007 году это было около 80 см, то в последние годы в тех же местах - всего 15-20 сантиметров, - пояснили в ПСС.Спасатели просят самарцев соблюдать предельную осторожность при выходе на лед.Еще одна серьезная опасность – глыбы снега и льда, которые падают с крыш в конце зимы и начале весны. В 2017 году такая глыба снега в Самаре убила женщину, еще одна лавина обрушилась на коляску с шестимесячной девочкой, в 2019 году - покалечила пенсионера. Поэтому самарцам лучше соблюдать осторожность и ходить подальше от домов.