Врио главы Республики Мордовия Артем Здунов поздравил жителей Самарской области со 170-летием.- Самарская область прошла огромный путь созидательных преобразований, нарастила серьезный промышленный потенциал, дала мощный импульс социально-культурному развитию. Самарский край динамично развивается благодаря труду его жителей, грамотному и чуткому руководству области. Мы очень ценим продуктивное взаимодействие и дружбу между нашими регионами, нацелены на дельнейшее укрепление сотрудничества в экономике и социальной сфере, - сказал Здунов.Он отметил, что на самарской земле в мире и согласии проживают люди более 150-ти национальностей, в том числе, свыше 65 тыс. представителей мордовского народа.- Уверен, что жители региона своим трудом и талантом и впредь будут вносить достойный в процветание Самарской области. От всей души желаю вам новых свершений, мира, добра и благополучия! – поздравил жителей региона Здунов.