В Самаре вечером в среду вновь зафиксированы крупные дорожные заторы. В соответствии с сервисом «Яндекс.Пробки», в городе 9-бальные пробки.Движение традиционно осложнено на основных городских магистралях – Московском шоссе и улице Ново-Садовой на участке от Постникова оврага до ТЦ «Апельсин».Сложно проехать по Авроре в обоих направлениях, а также по Южному шоссе в сторону «Амбара». Пробки и в Куйбышевском районе в районе строительства на пересечении Уральской и Кряжского шоссе.Ситуацию осложняют мелкие аварии в городе и последствия крупного снегопада, который был на выходных. При этом уже ожидаются новые осадки.