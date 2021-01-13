Санатории Центрального военного округа начали реабилитацию гражданского населения, переболевшего коронавирусом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦВО.В Самарской области на базе военного санатория развернуто 120 коек. Реабилитация предполагает первичный прием, консультации терапевта, пульмонолога, кардиолога и общей функциональную диагностику.Для каждого пациента будет выстроена индивидуальная программа реабилитации, включающая физиотерапию, посещение психолога, диету и лечебную физкультуру.Прием в военный санаторий осуществляется по полису обязательного медицинского страхования.По последним данным, в Самарской области заразились 35 159 человек, из них вылечились 32 324, умерли 724 заразившихся.