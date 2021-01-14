Почетный знак «За служение людям» учрежден губернатором Самарской области для поощрения жителей губернии, которые занимаются благотворительной помощью, в том числе, в особо сложных и опасных условиях. В число награжденных вошли и 20 сотрудников Куйбышевского НПЗ. Знаки героям вручил глава Куйбышевского района г.о. Самары Алексей Коробков.Добровольцев на заводе намного больше. В этом году к традиционным благотворительным акциям добавились актуальные: заводчане организовали доставку продуктов и медикаментов пожилым жителям города, а молодые специалисты предприятия приобрели и передали детям, оказавшимся в непростых жизненных ситуациях, игрушки и канцтовары, чтобы скрасить досуг ребят дома.– Чтобы помочь, иногда достаточно убрать в квартире пенсионера или приготовить обед больному человеку, - рассказала молодой специалист АО «КНПЗ»Анастасия Островская. -На нашем заводе часто проводятся благотворительные акции. Например, новогодняя «Елочка, дари!», когда работники исполняют желания детей с ограниченными возможностями здоровья, праздник ко Дню защиты детей, сотрудничество с фондом «Старость в радость». Нас никто не заставляет это делать, мы помогаем от души. Получить знак «За служение людям» — это гордость для нас!Сегодня молодые специалисты по-прежнему сотрудничают с социальными службами города, помогая развозить старикам продукты, а заводские водители доставляют самарских врачей к пациентам на дом. Работа продолжается!