Полузащитник из Ирака Сафаа Хади, выступающий в составе самарских «Крыльев Советов», сыграл за сборную своей страны. Хади принял участие в товарищеском матче Ирака и ОАЭ.Хади провел на поле 90 минут встречи, играл со стартового свистка и был заменен в концовке встречи.После этого матча он присоединился к «Крыльям», которые проводят предсезонный сбор в Турции и в свою очередь готовятся к товарищеской встрече – 18 января самарцы сыграют со «Спартаком» из Сербии.В турнирной таблице ФНЛ «Крылья» занимают второе место, уступая три очка «Нижнему Новгороду». С таким результатом самарцы претендуют на прямой выход в РПЛ.