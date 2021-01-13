ЦСК ВВС на выезде уступил хоккейному клубу \\"Рязань\\" в выездном матче Высшей лиги, проиграв со счетом 4:5.Самарская команда вела в счете на протяжении большей части матча, но в третьем периоде пропустила сразу три шайбы, растеряв свое преимущество.Для самарцев это уже второе поражение в двух играх в наступившем году, в прошлом матче хоккеисты ЦСК ВВС уступили \\"Химику\\" в Воскресенске.Теперь самарцы отправятся в Санкт-Петербург, где встретятся сначала с местным \\"Динамо\\", а затем со \\"СКА-Нева\\". Питерские команды замыкают зону плей-офф, от которой самарская команда имеет солидное отставание, но математических шансов на попадание в топ-16 еще не потеряла.