В Подмосковье, на автодороге «Урал» инспекторы ДПС остановили автомобиль для проверки документов. Водитель явно нервничал, поэтому полицейские приняли решение провести досмотр транспортного средства.- В салоне остановленного авто, под пассажирским креслом, инспекторы обнаружили 200 свёртков с порошкообразным веществом, - рассказали в МВД.Обнаруженное было изъято и направлено на экспертизу. Исследование показало, что в 10 свертках был героин общей массой около 400 грамм.Задержанный рассказал, что взял наркотики из тайника в городе Ивантеевка Московской области, с целью дальнейшей реализации в Самаре.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по двум статьям - ст. 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и по ст. 228.1 «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Сейчас мужчина находится под арестом, ему может грозить лишение свободы на несколько лет.