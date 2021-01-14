В общественном транспорте Самары стартовала праздничная акция – кондукторы раздают пассажирам карманные календари с изображением трамваев.- Календарик на 2021 год можно получить в трамваях и троллейбусах при оплате проезда, - сообщили представители самарского трамвайно-троллейбусного утправления.Жители Самары уже начали хвастаться в соцсетях подарками от ТТУ - появилась масса фотографий с карманными календарями с изображением самарских трамваев весной.- Я получила презент от ТТУ в троллейбусе, до этого ехала на трамвае – ничего не дали. Наверное, в трамваях больше народу ездит, чем в троллейбусах, поэтому они быстро закончились, - говорит жительница Самары Ольга.В департаменте транспорта отметили, что памятный подарок можно получить не только в трамваях и троллейбусах, но также и в автобусе №6а, который курсирует по маршруту троллейбуса №6.