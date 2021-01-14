Главное управление МЧС по Самарской области предупреждает жителей Самары и области об ухудшении погодных условий 14 января 2021 года. По прогнозам синоптиков, в регионе ожидается сильная метель с порывами юго-восточного ветра 15-20 м/с.- Объявлен желтый уровень опасности. Днем 14 января 2021 года местами по Самарской области ожидается сильный снег 6-19 мм, метель с ухудшением видимости до 500 – 1000 метров, на дорогах снежные заносы, - сообщили в МЧС.Спасатели рекомендуют при усилении ветра не выходить из зданий, держать на особом контроле детей. Если метель застала на улице, то следует как можно скорее найти укрытие – подземные переходы или подъезды зданий.- Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов, рекомендуют спасатели.Также опасно прятаться за остановками, рекламными щитами, деревьями, недостроями. Ни в коем случае нельзя стоять под столбами ЛЭП. Автомобилиста советуют убрать припаркованные автомобили в гараж или на подземные парковки. В случае, когда нет такой возможности, необходимо убрать свое авто подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций.