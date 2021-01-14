Российские полицейские пресекли крупный канал сбыта наркотиков в регионы РФ. Как стало известно, 38-летний житель Ленинградской области сбывал запрещенные вещества в различных регионах, в том числе и в Самарской области.- По наводке коллег из Волгограда, самарские полицейские провели осмотр лесопосадки вблизи поселка Прибрежный Красноглинского района. Сотрудники УНК обнаружили 4 тайника со свертками, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.Экспертиза показала, что в закопанных в землю пакетах был мефедрон и амфетамин общей массой почти 3 килограмма. В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотических средств в особо крупном размере возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «г» ч.4 ст.228.1 и ч.3 ст.30, п. «г» ч.5 ст.228.1 УК РФ. Все материалы будут переданы сотрудникам ГУ МВД по Волгоградской области.