В министерстве транспорта Самарской области сообщили, что с 21 января 2021 года в Самаре на улице Маломосковская, от улицы Лукачева до проспекта Масленникова, будут установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор» с табличкой 8.55 «Время действия с 22.00 до 6.00».Как сообщили власти города, это будет сделано для того, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения, а также в целях круглогодичного содержания Московского шоссе в нормативном состоянии.Автолюбителей Самары просят быть внимательными.