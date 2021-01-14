Как показывает статистика, наиболее частыми причинами пожаров зимой являются - несоблюдение правил пользования печным отоплением и нарушение правил эксплуатации электронагревательных приборов. Именно в отопительный сезон резко возрастает количество пожаров из-за несоблюдения правил пожарной безопасности.Если в вашем доме печное отопление, то в первую очередь, перед началом отопительного сезона, необходимо проверить состояние кладки. Если необходим ремонт, то лучше всего доверить эту работу профессионалам. Также не реже 1 раза в три месяца необходимо проводить профилактические работы по очистке дымохода от сажи. Специалисты советуют побелить печь, чтобы были заметны контрастные трещины и просачивающийся из них дым.С газовым отопительным оборудованием нужно быть еще осторожнее, ведь помимо пожара во время неправильной эксплуатации, есть риск утечки газа, что впоследствии может пагубно сказаться на здоровье домочадцев. Установку и обслуживание газового оборудования нужно доверить профессионалам.Если вы почувствовали запах газа, то ни в коем случае не включайте и не выключайте свет и электроприборы – это может дать искру и тогда пожара не избежать. Нужно перекрыть кран подачи газа на газопроводе в жилище, проверить – выключены ли конфорки на газовой плите, открыть окна и двери, чтобы предотвратить появление взрывоопасной концентрации газа. Если запах не исчезает, то нужно срочно покинуть помещение и позвонить в экстренную газовую службу по номеру «04».Что касается электрических обогревателей, то здесь все достаточно просто. Не нужно оставлять электроприборы включенными без присмотра. Даже телевизор в «режиме ожидания» может стать причиной воспламенения. Необходимо быть готовым к тому, что резкий скачок электроэнергии может вызвать короткое замыкание, а в следствии и воспламенение электроприбора. В этом случае всегда нужно иметь быстрый доступ к розетке, где подключен прибор, и выключить горящий источник.Все это, несомненно, очень пожароопасно, однако специалисты отмечают, что наибольшую опасность для себя и окружающих создает сам человек. Часто люди сами небрежно обращаются с огнем и его источниками, например, курят в постели, не гасят спички или окурки в пепельнице, оставляют без внимания включенные электроприборы, вовремя не ремонтируют печь или газовый котел – все это неизбежно приведет к трагедии.Помните, что только от вас зависит сохранность вашего имущества, крыши над головой, а также сохранность своей жизни и жизни окружающих людей. Нужно быть внимательным и ответственно подходить к пожарной безопасности.