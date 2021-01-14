Стал известен один из соперников тольяттинского «Акрона» на сборах в Турции. Красно-черные сыграют в Анталье с сербским клубом «Раднички» из города Ниш. Согласно информации с официального сайта «Акрона», матч должен пройти во вторник, 26 января.После первого круга «Раднички» идет на седьмом месте в чемпионате Сербии. В прошлом году команда из Ниша финишировала на пятой строчке в национальном первенстве, а два года до этого попадала в медали.«Акрон» после 26 игр в ФНЛ идет на 20-ом месте из 22-х. Это второй для тольяттинской команды сезон на профессиональном уровне и первый в Футбольной национальной лиге.