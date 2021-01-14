В 2021 году официальная купель на Крещение Господне будет оборудована на Полевом спуске реки Волга в Самаре. Об этом рассказали на заседании городского штаба по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.- Толщина льда на этом участке составляет 30-35 см, что является достаточным для проведения мероприятия. За безопасность людей во время купаний будут отвечать спасатели, полицейские и бригады скорой помощи, - рассказали в Поисково-спасательной службе Самарской области.На Полевом спуске в этом году будут поставлены 6 палаток для переодевания, специальные деревянные мостки и лестница. Все желающие могут выпить горячего чая.- Особое внимание – безопасности не только на воде, но и на территории площадки. Будет организован контроль за соблюдением социальной дистанции и масочного режима, - сообщили в администрации Самары.Официально купаться в проруби можно будет только на Полевом спуске, в других привычных местах купание будет запрещено. Главам муниципальных районов поручено организовать рейды на предмет выявления несанкционированных прорубей и ликвидировать незаконные купели.Также омовение можно будет совершить в пяти храмах Самары. Там тоже будет организован особый контроль за соблюдением социальной дистанции и масочного режима.