13 января, в городе Нефтегорск Самарской области произошел пожар в квартире пенсионера. Сообщение о пожаре на улице Школьная, 8-24 поступило в пожарную часть около 11 часов утра.- По прибытию было установлено, что происходит горение домашних вещей на площади 2 квадратных метра, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.Во время ликвидации возгорания в квартире был обнаружено тело погибшего мужчины 1936 года рождения.От МЧС для тушения пожара привлекались 4 человека и 2 единицы спецтехники. В данным момент выясняются причины возникшего пожара.