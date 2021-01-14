Главы российских регионов поздравляют Самарскую губернию со знаменательной датой – 170 лет со дня образования. К многочисленным поздравлениям присоединился самый восточный регион России – Хабаровский край. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Владимирович Дегтярев обратился к жителям Самарской области.- Очень приятно поздравлять вас сегодня с юбилеем с берегов Амура. Самарская земля дала стране много великих имен в торговле, в науке, в политике и в военном деле. Желаю всем жителям Самарского края доброго здоровья и успехов. Хотелось бы, чтобы каждый житель региона работал добросовестно и приносил пользу родной земле, - сказал Михаил Дегрярев.