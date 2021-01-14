За минувшие сутки в Самарской области коронавирусом заболели 282 человека. Согласно официальной статистике, на 14 января 2021 года в Самарской области зарегистрировано 35 441 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией среди местных жителей.Из общего числа заболевших в пандемию, 32 605 человек успешно завершили свое лечение. За прошедший день с болезнью справились 281 человек.Что касается летальных случаев, то за минувший день зафиксировали 6 смертей среди больных COVID-19. С начала пандемии умерло 730 жителей Самарской области, у которых был подтвержден опасный вирусный диагноз.