Полицейские Алексеевского района Самарской области просят местных жителей оказать содействие в поиске без вести пропавшего селянина. Как известно, 46-летний житель села Ореховка 30 мая 2019 года ушел из дома в неизвестном направлении.- Несколько раз он был замечен у Центрального автовокзала в Самаре, однако в настоящее время его местоположение неизвестно, - рассказали в отделе МВД России «Нефтегорский» Самарской области.Особые приметы пропавшего мужчины: рост 160-165 см., худощавого телосложения, славянской внешности, глаза голубые. На верхней губе с правой стороны имеется шрам 1,5 сантиметра, на левой кисти руки находится татуировка с изображением церкви.Полицейские просят сообщить об имеющихся данных о местонахождении Левкина Владимира Николаевича по телефону дежурной части 8-846-702-19-85, или 102, 112.