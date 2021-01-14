В Самаре гражданина Республики Узбекистан подозревают в преступлении сексуального характера. По версии правоохранителей, совершено оно было ночью 1 января, примерно в 2:30.- Молодой человек, прописанный в России до лета 2021 года, возле дома на улице Осетинской в Куйбышевском районе совершил иные действия сексуального характера. Он демонстрировал половые органы в присутствии 11-летней девочки, - сообщил корреспонденту \\"КП-Самара\\" источник, знакомый с ситуацией.Подозреваемая задержали. По факту преступления 11 января возбуждено уголовное дело. Сейчас стражи порядка занимаются его расследованием.